2022-07-05 12:30:00 – 2022-07-05 17:00:00

Castets et Castillon Gironde Castets et Castillon 22 EUR Dans le cadre de l’événement Les 6 Jours de Garonne, profitez d’une descente de la Garonne en canoë et accompagnez les aventuriers navigants sur la portion Castets-et-Castillon / Cadillac. Sortie accompagnée et encadrée par les moniteurs du CKBN (Canoë Kayak Bommes Nautique). Au programme :

– 12h30 : Rdv au port de Cadillac, en tenue – Possibilité de pique-niquer sur place en apportant votre propre panier.

Navette Cadillac / Castets-et-Castillon par CKBN.

-14h30 : Départ des canoës depuis Castets-et-Castillon, en même temps que les aventuriers des 6 Jours de Garonne. Descente de la Garonne en canoë, passage devant Saint-Macaire et Langon.

16h45 : Arrivée à Cadillac

Castets et Castillon

