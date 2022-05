Descente de la Durdent en kayak, 21 mai 2022, .

Descente de la Durdent en kayak

2022-05-21 – 2022-05-21

Envie de prendre un bon bol d’air et de découvrir le pays de Caux au fil de l’eau ? Meddy et Pierre-Olivier vous proposent de venir pagayer sur une portion de la Durdent, fleuve calme sillonnant au cœur de la “callée des moulins”. Un moment de quiétude et de convivialité lors duquel vous aurez la chance de découvrir la richesse de la faune et de la flore environnantes ainsi que la gastronomie locale.

A partir de 12 ans.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Tarif : 17€ par personne

