Descente de la Cèze en canoë, kayak ou paddle Méjannes-le-Clap, 8 juillet 2022, Méjannes-le-Clap.

Descente de la Cèze en canoë, kayak ou paddle RDV Office de Tourisme Le Village Méjannes-le-Clap

2022-07-08 – 2022-07-08 RDV Office de Tourisme Le Village

Méjannes-le-Clap Gard

Profitez d’un moment découverte, convivial et découvrez les magnifiques plages et paysages le long de la Cèze. Départ en mini bus en direction du Pont de Courau- Parcours de 5km Vous recherchez une rivière calme, propre et peu fréquentée? La Cèze est une rivière sauvage et paisible, idéale pour les jeunes enfants. Avec une eau à 22°C en été, baignade et farniente séduisent petits et grands ! De 9h à 13h30 – Possibilité de prendre un pique nique Tarifs (transport inclus): en canoë 2 ou 3 places : 23€/adulte ; 20€/ -16 ans En kayak ou stand-up paddle : 27€/adulte et 24€/ -16 ansOrganisée par Cèze canoës et l’Office de Tourisme

accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 60 29 30 http://www.mejannesleclap.com/

Droits gérés

RDV Office de Tourisme Le Village Méjannes-le-Clap

dernière mise à jour : 2022-03-26 par