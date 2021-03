Descente de la Cèze en canoë, kayak ou paddle, 14 avril 2021-14 avril 2021, Méjannes-le-Clap.

Descente de la Cèze en canoë, kayak ou paddle 2021-04-14 – 2021-04-14 RDV Office de Tourisme Le Village

Méjannes-le-Clap Gard

Profitez d’un moment découverte, convivial et découvrez les magnifiques plages et paysages le long de la Cèze.Départ en mini bus en direction de Goudargues – Parcours de 7km Vous recherchez une rivière calme, propre et peu fréquentée ? La Cèze est une rivière sauvage et paisible, idéale pour les jeunes enfants. Avec une eau à 22°C en été, baignade et farniente séduisent petits et grands !Possibilité de prendre votre pique nique.Organisée par Cèze canoës et l’Office de Tourisme

otmejannesleclap@orange.fr +33 4 66 60 29 30 http://www.mejannesleclap.com/

