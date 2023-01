Descente de caisses à savon Melle Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Descente de caisse à savon Dimanche 19 mars de 9h à 18h30 rue de la Béronne à Melle Une descente de 550m à 6% 10€ pour la participation

Buvette et food-truck

Vote pour la plus belle caisse (résultat des votes à 18h) Places limitées à 30 bolides

Descente de caisse à savon Dimanche 19 mars de 9h à 18h30 rue de la Béronne à Melle Une descente de 550m à 6% 10€ pour la participation

Buvette et food-truck

Vote pour la plus belle caisse (résultat des votes à 18h) Places limitées à 30 bolides

Inscriptions jusqu'au 5 mars par mail lesbolidesmeeellois@gmail.com ou par téléphone 07 67 26 91 36 Organisée par « Les Bolides Meeellois » des élèves en BTS GPN du lycée agricole Jacques Bujault dans le cadre d'un PIC

