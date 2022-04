Descente dans les Catacombes : Visite privilège, 7 avril 2022, .

. payant 69€/pers

« Arrête ! C’est ici l’empire de la Mort » C’est par cet avertissement que vous pénétrez dans l’endroit le plus fascinant et le plus mystérieux de Paris : les Catacombes.

Sous Les Pavés vous propose une expérience unique et privilégiée : descendre en petit groupe privé dans les Catacombes et son ossuaire, en compagnie de Guillaume, votre guide spécialiste des légende. Il sera exceptionnellement autorisé à vous faire pénétrer dans des salles fermées au grand public, pour y découvrir des secrets bien enfouis. Concerts clandestins, rites occultes, contrebandiers et fantômes de visiteurs égarés… Les récits et les légendes ne manquent pas !

Au-delà de la curiosité ou de la fascination, cette descente vous invite à la méditation sur la vie, sur la mort, le sens de notre passage sur cette terre, et bien sûr honore la mémoire de nos ancêtres.

Une expérience marquante et frissonnante, à faire au moins une fois de son vivant !

Contact : https://www.sous-les-paves.com/produit/descente-catacombes-visite-privilege/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.sous-les-paves.com/produit/descente-catacombes-visite-privilege/