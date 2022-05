Descente commentée en canoë kayak Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Descente commentée en canoë kayak Dole, 15 juillet 2022, Dole. Descente commentée en canoë kayak Club de Canoe Kayak 1 Rue du Général Bethouart Dole

2022-07-15 – 2022-07-15 Club de Canoe Kayak 1 Rue du Général Bethouart

Dole Jura « Lors de cette balade, vous aurez l’occasion de frôler une réserve d’oiseaux, « la corne des épiciers », ainsi que d’admirer le panorama de la ville de Dole vu de l’eau. Vous passerez deux petits barrages, “les bains” où la retenue d’eau vient alimenter le canal, et “l’arche” où se trouvent les vestiges de l’ancien pont.

Descente commentée en canoë kayak, du pont de Baverans jusqu’au club av. du Gal Béthouart.

Pot de l’amitié à base de produits locaux à l’arrivée.

Distance : 6 Km environ. Durée : 3h environ. 6 à 14 participants

RDV : Club de canoë kayak, 1 rue du général Béthouart – Transport organisé par le club jusqu’au pont de Baverans. « Lors de cette balade, vous aurez l’occasion de frôler une réserve d’oiseaux, « la corne des épiciers », ainsi que d’admirer le panorama de la ville de Dole vu de l’eau. Vous passerez deux petits barrages, “les bains” où la retenue d’eau vient alimenter le canal, et “l’arche” où se trouvent les vestiges de l’ancien pont.

Descente commentée en canoë kayak, du pont de Baverans jusqu’au club av. du Gal Béthouart.

Pot de l’amitié à base de produits locaux à l’arrivée.

Distance : 6 Km environ. Durée : 3h environ. 6 à 14 participants

RDV : Club de canoë kayak, 1 rue du général Béthouart – Transport organisé par le club jusqu’au pont de Baverans. Club de Canoe Kayak 1 Rue du Général Bethouart Dole

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Club de Canoe Kayak 1 Rue du Général Bethouart Ville Dole lieuville Club de Canoe Kayak 1 Rue du Général Bethouart Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Descente commentée en canoë kayak Dole 2022-07-15 was last modified: by Descente commentée en canoë kayak Dole Dole 15 juillet 2022 Dole Jura

Dole Jura