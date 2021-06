Soulce-Cernay Soulce-Cernay Doubs, Soulce-Cernay Descente canoë – Saint-Hippolyte Soulce-Cernay Soulce-Cernay Catégories d’évènement: Doubs

Soulce-Cernay

Descente canoë – Saint-Hippolyte Soulce-Cernay, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Soulce-Cernay. Descente canoë – Saint-Hippolyte 2021-07-06 – 2021-07-06

Soulce-Cernay Doubs Soulce-Cernay 15 EUR Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Soulce Cernay à Saint-Hippolyte, avec les conseils avisés d’un moniteur qui vous accompagne tout au long de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h. +33 3 81 96 58 00 Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Soulce Cernay à Saint-Hippolyte, avec les conseils avisés d’un moniteur qui vous accompagne tout au long de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h. dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Soulce-Cernay Étiquettes évènement : Autres Lieu Soulce-Cernay Adresse Ville Soulce-Cernay lieuville 47.32398#6.85588