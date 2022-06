Descente Bidon – 37ème édition Clamecy, 14 août 2022, Clamecy.

Descente Bidon – 37ème édition

Canal du Nivernais Place de l'Abattoir Clamecy Nièvre

2022-08-14 – 2022-08-14

Place de l'Abattoir Canal du Nivernais

Clamecy

Nièvre

Ce 14 Août, ce sont les embarcations les plus farfelues qui descendent l’Yonne !

Cette fête traditionnelle voit flotter, perchés sur des embarcations faites de bric et de bro, des marins d’eau douce un peu allumés. Ainsi, à la force des bras et des jambes, ils naviguent sur la rivière Yonne et la canal du Nivernais de 11h (départ du Pont de Béthléem), jusqu’à 18h pour les « rescapés » (arrivée au niveau des Anciens Abbatoirs).

Un événement à ne pas manquer !

p.goutheraud@laposte.net

Place de l’Abattoir Canal du Nivernais Clamecy

