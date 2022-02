Descente aux lampions et aux flambeaux La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Descente aux lampions et aux flambeaux La Plagne Tarentaise, 9 février 2022, La Plagne Tarentaise. Descente aux lampions et aux flambeaux La Plagne Tarentaise

2022-02-09 17:45:00 17:45:00 – 2022-02-09

La Plagne Tarentaise Savoie Les enfants des cours ESF de Plagne Soleil vous proposent une descente aux lampions avant de laisser la place aux moniteurs pour la célèbre descente aux flambeaux ! La Plagne Tarentaise

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Ville La Plagne Tarentaise lieuville La Plagne Tarentaise Departement Savoie

La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plagne-tarentaise/

Descente aux lampions et aux flambeaux La Plagne Tarentaise 2022-02-09 was last modified: by Descente aux lampions et aux flambeaux La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise 9 février 2022 La Plagne-Tarentaise Savoie

La Plagne Tarentaise Savoie