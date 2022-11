Descente aux flambeaux – Station Les Gentianes – Morbier Morbier Morbier Catégories d’évènement: Jura

Morbier

Descente aux flambeaux – Station Les Gentianes – Morbier Morbier, 22 décembre 2022, Morbier. Descente aux flambeaux – Station Les Gentianes – Morbier

Les Gentianes Station Les Gentianes Morbier Jura Station Les Gentianes Les Gentianes

2022-12-22 – 2022-12-22

Station Les Gentianes Les Gentianes

Morbier

Jura Morbier EUR Les jeudis des vacances scolaires à la tombée de la nuit, une descente aux flambeaux est proposée par de l’ESF Morbier à la Station des Gentianes.

ESF de Morbier : 03 84 33 54 71

Maintien de la descente aux flambeaux en fonction des conditions d’enneigement. contact@station-lesgentianes.com +33 3 84 33 08 53 Station Les Gentianes Les Gentianes Morbier

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Morbier Autres Lieu Morbier Adresse Morbier Jura Station Les Gentianes Les Gentianes Ville Morbier lieuville Station Les Gentianes Les Gentianes Morbier Departement Jura

Morbier Morbier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morbier/

Descente aux flambeaux – Station Les Gentianes – Morbier Morbier 2022-12-22 was last modified: by Descente aux flambeaux – Station Les Gentianes – Morbier Morbier Morbier 22 décembre 2022 Jura Les Gentianes Station Les Gentianes Morbier Jura Morbier

Morbier Jura