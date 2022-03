Descente aux Flambeaux Saint François Longchamp Saint François Longchamp Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp

Saint François Longchamp Savoie Descentes aux flambeaux enfants (niveau flocon) et adultes (niveau étoile de bronze). Inscriptions à l’Office de Tourisme. Vente de flambeaux électroniques à 7€ pour les enfants. Prêt de torches pour les adultes.

Forfait de ski requis. Places limitées

