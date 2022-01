Descente aux flambeaux Saint-Agnan-en-Vercors Saint-Agnan-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Agnan-en-Vercors

Descente aux flambeaux Saint-Agnan-en-Vercors, 8 février 2022, Saint-Agnan-en-Vercors. Descente aux flambeaux Saint-Agnan-en-Vercors

2022-02-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-08 19:30:00 19:30:00

Saint-Agnan-en-Vercors Drôme Saint-Agnan-en-Vercors Station du Col de Rousset : descente des enfants à partir de 18h30, suivie à 19h de la descente des moniteurs qui s’appliqueront à vous dessiner un joli serpentin…

Vin chaud et boissons chaudes offertes ! +33 4 75 48 25 50 Saint-Agnan-en-Vercors

