Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Rendez vous au Pla d’Adet – Organisée par l’ESF – Animée par un DJ, feu d’artifice à l’arrivée (suivant conditions météo) après la descente aux flambeaux venez nous retrouver autour d’un vin chaud offert par l’E.S.F, un moment magique où convivialité et bonne humeur sont de la partie ! +33 5 62 39 50 81 Rendez vous au Pla d’Adet – SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan

