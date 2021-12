Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Descente aux Flambeaux Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Rendez vous au Pla d’Adet Organisée par l’Ecole de Ski Français (suivant conditions météo). Un moment magique visible depuis l’ensemble du front de neige (du télésiège de l’Adet jusqu’au tapis de l’Ecole). Respectez les gestes barrières, évitez les regroupements, port du masque obligatoire. Front de neige 18h Gratuit Rendez vous au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan

