Haute-Savoie L’Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet et à destination des familles un goûter suivi d’une descente aux flambeaux participative.

Ensuite, accès libre et piste ouverte et gratuite jusqu’à 22h contact@esf-leshouches.com +33 4 50 54 48 79 http://www.esf-leshouches.com/ Le Tourchet 100, avenue des Alpages Les Houches

