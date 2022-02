Descente aux flambeaux : la nuit de l’esf Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief Doubs Dès 18h30

Nuit des étoiles : descente aux flambeaux pour les enfants en cours collectifs de Flocon à Étoile d’Or.

A 19h15 : Descente aux torches des Moniteurs de Ski de l’ESF sur la piste Canon à neige.

Accès libre pour les spectateurs. info@esf-metabief.com +33 3 81 49 04 21 http://www.esf-metabief.com/ Dès 18h30

