Descente aux flambeaux grand public

2022-12-21 18:00:00 – 2022-12-21 EUR A la tombée de la nuit, c’est encadré par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français que vous savourez votre descente aux flambeaux ! Inscription à l’Ecole du Ski Français jusqu’à 12h.

Un bon niveau de ski est indispensable.

(soumis aux conditions météorologiques, possibilité de report). +33 5 59 66 21 86 ESF dernière mise à jour : 2022-10-11 par

