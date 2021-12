Flumet Flumet Flumet, Savoie Descente aux flambeaux Flumet Flumet Catégories d’évènement: Flumet

Descente aux flambeaux Flumet, 24 décembre 2021

2021-12-24 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-24

Flumet Savoie Venez admirer la descente aux flambeaux avec les moniteurs de l’ESF, et boire un vin chaud pour vous réchauffer sur la Place des 3 Rois. info@flumet-montblanc.com +33 4 79 31 61 08 Flumet

