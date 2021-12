Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice, Savoie Descente aux flambeaux et feux d’artifices Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Bourg-Saint-Maurice Savoie Descente aux flambeaux des moniteurs. Il y aura des invités surprises, le père noël et ses lutins… Chut !!!

Et pour finir un feu d’artifice. aca2000@outlook.fr +33 6 50 82 51 36 Place olympique Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice

