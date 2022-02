Descente aux flambeaux et Feu d’artifice Les Orres Les Orres Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Les Orres

Descente aux flambeaux et Feu d’artifice Les Orres, 9 février 2022, Les Orres. Descente aux flambeaux et Feu d’artifice centre station Front de neige 1650 Les Orres

2022-02-09 18:15:00 18:15:00 – 2022-03-02 centre station Front de neige 1650

Les Orres Hautes-Alpes RDV chaque mercredi des vacances de février sur le front de neige 1650 pour le spectacle sur l’historique du ski & la descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF et pour finir, un grand feu d’artifice centre station Front de neige 1650 Les Orres

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Les Orres Autres Lieu Les Orres Adresse centre station Front de neige 1650 Ville Les Orres lieuville centre station Front de neige 1650 Les Orres Departement Hautes-Alpes

Les Orres Les Orres Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-orres/

Descente aux flambeaux et Feu d’artifice Les Orres 2022-02-09 was last modified: by Descente aux flambeaux et Feu d’artifice Les Orres Les Orres 9 février 2022 Hautes-Alpes Les Orres

Les Orres Hautes-Alpes