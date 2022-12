Descente aux flambeaux des moniteurs & feu d’artifice – 29/12 Aragnouet Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet Catégories d’évènement: Aragnouet

Descente aux flambeaux des moniteurs & feu d'artifice – 29/12
PIAU ENGALY à la station Aragnouet Hautes-Pyrénées
2022-12-29 18:00:00 – 2022-12-29 19:30:00

Hautes-Pyrénées Aragnouet Descente aux flambeaux des moniteurs ESF, suivi d’un feu d’artifice, accompagné d’une animation musicale avec l’excellent DJ Xplicit!

Sans oublier la BOUM de Siflotte! Animation modulable en fonction des conditions météo. infos@piau-engaly.com +33 5 62 39 61 69 http://www.piau-engaly.com/ à la station PIAU ENGALY Aragnouet

