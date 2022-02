Descente aux flambeaux des enfants Auris Auris Catégories d’évènement: Auris

Auris Isère Lors du grand Show d’Auris, pour le plaisir des enfants, ils pourront participer en ouvrant le spectacle par une descente aux flambeaux accompagnés par l’équipe du club enfant !

→ Flambeaux en vente à l’Office puis à partir de 16h directement sur place. info-auris@oisans.com +33 4 76 80 13 52 http://www.auris.fr/ Auris

