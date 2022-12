Descente aux flambeaux des enfants Arette Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Descente aux flambeaux des enfants Arette, 27 décembre 2022, Arette

2022-12-27 – 2022-12-27 Arette

Pyrénées-Atlantiques Arette EUR A la tombée de la nuit, c’est encadré par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français que les enfants savourent une descente aux flambeaux ! Inscription à l’Ecole du Ski Français jusqu’à 12h.

(soumis aux conditions météorologiques, possibilité de report).

(soumis aux conditions météorologiques, possibilité de report). +33 5 59 66 21 86 Ecole du Ski Français ESF

Arette

