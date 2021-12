Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-Cheval Descente aux Flambeaux de Noël Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sixt-Fer-à-Cheval

Descente aux Flambeaux de Noël Sixt-Fer-à-Cheval, 23 décembre 2021, Sixt-Fer-à-Cheval.

2021-12-23 17:00:00

Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie Les enfants pourront participer à la traditionnelle descente aux flambeaux sur la piste des Fontaines.

Présence exclusive du Père Noël en personne ! info@esf-sixt-feracheval.com +33 4 50 34 47 78 http://www.esf-sixt-feracheval.com/ Salvagny Domaine skiable Sixt-Fer-à-Cheval

