Les Allues Les Allues Les Allues, Savoie Descente aux flambeaux de Noël Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Descente aux flambeaux de Noël Les Allues, 24 décembre 2021, Les Allues. Descente aux flambeaux de Noël Méribel – Mottaret Front de neige Méribel-Mottaret Les Allues

2021-12-24 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-24 Méribel – Mottaret Front de neige Méribel-Mottaret

Les Allues Savoie Les moniteurs de l’ESF Méribel vous invitent à assister à la descente aux flambeaux de Noël suivie par l’arrivée du Père Noël ! contact@esf-meribel.com +33 4 79 08 60 31 http://www.esf-meribel.com/ Méribel – Mottaret Front de neige Méribel-Mottaret Les Allues

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Méribel - Mottaret Front de neige Méribel-Mottaret Ville Les Allues lieuville Méribel - Mottaret Front de neige Méribel-Mottaret Les Allues