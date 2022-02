Descente aux Flambeaux de l’ESF d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Descente aux Flambeaux de l'ESF d'Argentière Chamonix-Mont-Blanc, 15 février 2022, Chamonix-Mont-Blanc.

2022-02-15 18:15:00

Venez participez à la descente aux Flambeaux. Possibilité d'acheter son flambeau pour 2 €. Remontée mécanique libre d'accès. info@esf-argentiere.com +33 4 50 54 00 12

Les Chosalets Domaine skiable des Chosalets

