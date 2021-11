Barèges Barèges Barèges, Hautes-Pyrénées Descente aux flambeaux de l’ESF Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Barèges Hautes-Pyrénées Barèges Tous les jeudis, pendant les vacances scolaires.

Tarif : 5€ (prix du flambeau) sur inscription à l’ESF de Barège

Au programme :

– goûter préparé par LA LAQUETTE

– folles glissades sur de grosses bouées

– descente à la tombée de la nuit en compagnie de Piou-Piou +33 5 62 92 16 00 Tournaboup BAREGES Barèges

