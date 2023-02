Descente aux Flambeaux Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

2023-02-14 17:00:00 – 2023-02-14 19:00:00

Haute-Savoie Mythique descente aux flambeaux avec vos moniteurs de l’école de ski d’Argentière.

Animation Biathlon dès 17h aux Chosalets, Gouter possible sur place.

Suivie de la descente aux flambeaux, accessible dès la 1ere étoile ou snow 1.

Inscription sur place. info@esf-argentiere.com +33 4 50 54 00 12 Les Chosalets Domaine skiable des Chosalets Chamonix-Mont-Blanc

