DESCENTE AUX FLAMBEAUX À LA BRESSE LISPACH La Bresse, 28 décembre 2021, La Bresse. DESCENTE AUX FLAMBEAUX À LA BRESSE LISPACH 2021-12-28 19:00:00 – 2021-12-28 Domaine alpin de La Bresse-Lispach 42 Route de Lispach

La Bresse Vosges Descente aux flambeaux avec l’Ecole de Ski Français. Vin chaud et jus de pomme chaud offert par la station*. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. ski@lispach.com +33 3 29 25 42 45 https://www.lispach.com/ Lispach Evasion dernière mise à jour : 2021-09-30 par

