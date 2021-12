La Bresse La Bresse La Bresse, Vosges DESCENTE AUX FLAMBEAUX À LA BRESSE HOHNECK La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

La Bresse Vosges La Bresse La traditionnelle descente aux flambeaux reste un moment magique pour petits et grands. A pied ou à ski selon conditions d’enneigement. A La Bresse, Piou-Piou, compagnon des enfants au jardin des neiges fait partie du défilé ! directeur@esf-labresse.com https://www.esf-labresse.com/ esf la bresse

