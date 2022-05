Descente au crépuscule en canoë à SAINT ANTOINE DE BREUILH Castillon-la-Bataille, 7 juillet 2022, Castillon-la-Bataille.

Descente au crépuscule en canoë à SAINT ANTOINE DE BREUILH Castillon-la-Bataille

2022-07-07 – 2022-07-07

Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille

EUR 20 Descente au crépuscule en canoë à Saint Antoine de Breuihl (24230) : descente d’1h30 en canoë les jeudis soirs à 18h30 avec apéro et repas grillades offert à la base après la balade. Verdoyante et sinueuse, à chaque virage, vous découvrirez derrière sa végétation un nouveau paysage : châteaux, quais, plages… mais surtout une rivière enchanteresse ! nInfos et réservation : 05.53.73.26.89 / 06.77.56.13.27 / cksafred@aol.com nDescente sous condition du nombre de personnes et uniquement sur réservation.

cksafred

Castillon-la-Bataille

