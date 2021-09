Descension 1 Alès Alès, 18 septembre 2021, AlèsAlès.

Descension 1 2021-09-18 – 2021-09-19 Place Henri Barbusse Le Cratère

Alès Gard Le Cratère Alès Gard

Alès

Une visite vertigineuse à l’occasion des journées du PatrimoineLever les yeux ! Sauts virtuoses, escalade, tyroliennes, équilibre, Antoine le Menestrel nous offre une visite vertigineuse du Cratère et révèle une partie de ses espaces les plus mystérieux.Accompagné d’un traceur, d’une chanteuse lyrique et d’un musicien, ce grimpeur de façades nous oblige à lever le regard, met en lumière ce qui habituellement nous échappe, nous surprend et fait retenir notre souffle en habitant les hauteurs de cet immense espace. Découvrez le Cratère (dehors / dedans) sous un autre jour.Grimpeur de renommée internationale, Antoine Le Menestrel a fait basculer sa pratique sportive dans le domaine artistique. Dansant entre ciel et terre, il s’amuse à semer de la poésie et nous fait découvrir notre environnement quotidien sous un autre œil.*Infos pratiques:- Rendez-vous les 18 et 19 Septembre 2021- Lieu : Parvis du Cratère, place Henri Barbusse- Horaires : 11h00, 15h00, 17h00 et 19h00- Durée du show : 50mn – Tarif : Spectacle gratuit- Respect des mesures sanitaires en vigueur

+33 4 66 52 52 64

Droits gérés

dernière mise à jour : 2021-09-10 par