Descendre la montagne en trottinette tout-terrain !

Soultz-Haut-Rhin, 24 décembre 2022

2022-12-24 09:30:00 – 2022-12-31 18:00:00 Soultz-Haut-Rhin

Haut-Rhin EUR ALLO TROTT vous propose une location de trottinette tout-terrain non-électriques, pour (re)découvrir votre âme d’enfant lors d’une balade sur des circuits de descente au cœur de la nature! Venez découvrir une partie des forêts alsaciennes aux alentours du Grand Ballon (1 424 mètres d’altitude), des vignobles et des caves vinicoles… Lors d’une sortie en famille ou en tant que sportif(ve)s confirmé(s), essayez cette nouvelle activité dans le Florival, accessible à tous (à partir de 7 ans sans limite d’âge). Balades d’environ 2h sur un parcours de 10 km. +33 6 98 17 45 57 Soultz-Haut-Rhin

