Descendre en ville, sur les pas de Marcel Roncayolo Marseille 1er Arrondissement, samedi 30 mars 2024.

Balade urbaine « Descendre en ville, Sur les pas du géographe Marcel Roncayolo, du Palais Longchamp au Vieux-Port »,

avec Sophie Bertran de Balanda, architecte et René Borruey, professeur, ENSA-Marseille, directeur du laboratoire INAMA.

La parution récente du livre ‘Marcel Roncayolo, sur les pas d’un géographe singulier’ sous la direction de Laurent Coudroy de Lille, Jacques Brun, Guy Burgel, Gilles Montigny, Marie-Vic Ozouf-Marignier (éditions parenthèses, 2023), est l’occasion de revenir sur le parcours de Marcel Roncayolo (1926-2018), géographe et penseur originaire de Marseille, dont les travaux ont marqué un demi siècle de recherche sur Marseille et sur la ville en général.



Gratuit, inscription préalable obligatoire au 04 91 55 36 00 ou par mail sur musee-histoire@marseille.fr .

Début : 2024-03-30 14:30:00

Parcours du Palais Longchamp au Vieux Port

