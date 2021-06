DESCENDRE DE JEANNE Domrémy-la-Pucelle, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Domrémy-la-Pucelle.

DESCENDRE DE JEANNE 2021-07-31 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-31 19:10:00 19:10:00

Domrémy-la-Pucelle Vosges

On croit tout connaître à propos de Jeanne d’Arc. Dès lors, comment séparer les croyances de la réalité ? En prenant place, tout simplement, dans ce tribunal fantasque mais rigoureux, dépassionné mais passionnant où Jeanne, la plaignante, accuse tous azimuts Charles VII, l’évêque Cauchon, mais aussi, à travers la figure de Marianne, nos propres contemporains.

Découvrez, au rythme des plaidoiries, des éclats de rire, des reconstitutions et du fracas des épées, la passionnante épopée de la véritable Jeanne d’Arc.

Un spectacle loufoque et intelligent, qui fera découvrir aux plus petits l’histoire de cette femme héroïque, et qui permettra aux plus grands de défricher leurs savoirs…

Selon la météo, possibilité de report éventuel le dimanche 1er août à 16h !

©Pacôme Rotondo