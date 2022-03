Descending the Moutain Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Le psychiatre Franz X. Vollenweider et le maître zen Vanja Palmers ont mis en place une expérience scientifique dans un monastère au sommet du mont Rigi, en Suisse : que se passe-t-il lorsque des spécialistes de la méditation, qui n’ont jamais pris de psychédéliques auparavant, ingèrent des champignons magiques (psilocybine) ?



Documentaire de Maartje Nevejan (1h18 – 2021 -VOSTFR)



Présentation par Zoé Dubus (historienne de la médecine) puis questions-débats d'une heure à l'issue de la projection.



