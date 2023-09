Spectacle de Noël Descartes Catégories d’Évènement: Descartes

Indre-et-Loire Spectacle de Noël Descartes, 17 décembre 2023, Descartes. Descartes,Indre-et-Loire Le Trésor de Barbababouche : spectacle interactif. Une aventure familiale en clown, magie et ventriloquie..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. EUR. Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Le Trésor de Barbababouche: interactive show. A family adventure featuring clowning, magic and ventriloquism. Le Trésor de Barbababouche: un espectáculo interactivo. Una aventura familiar de clown, magia y ventriloquia. Le Trésor de Barbababouche: Interaktive Show. Ein Familienabenteuer mit Clown, Zauberei und Bauchrednerei.

