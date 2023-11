Sliver en concert Descartes, 17 novembre 2023, Descartes.

Descartes,Indre-et-Loire

Ce groupe local est un duo acoustique, au répertoire anglophone et francophone, orienté pop/rock & folk des années 80 et 90, comprenant des reprises plutôt populaires, alternant morceaux rythmés et ballades..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . 10 EUR.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This local group is an acoustic duo, with an English and French repertoire, oriented towards 80s and 90s pop/rock & folk, including rather popular covers, alternating rhythmic pieces and ballads.

Este grupo local es un dúo acústico con un repertorio en inglés y francés, centrado en el pop/rock y el folk de los años 80 y 90, que incluye versiones populares y una mezcla de canciones rítmicas y baladas.

Diese lokale Gruppe ist ein akustisches Duo mit einem englisch- und französischsprachigen Repertoire, das sich an Pop/Rock & Folk der 80er und 90er Jahre orientiert und eher populäre Coverversionen umfasst, bei denen sich rhythmische Stücke und Balladen abwechseln.

Mise à jour le 2023-11-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire