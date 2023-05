Croatie d’hier et d’aujourd’hui Avenue François Mitterrand, 22 septembre 2023, Descartes.

Conférence sur la Croatie : Géographie, histoire, folklore, tourisme.

Focus sur la région du Zagorje où se situe Kumrovec la ville jumelle de Descartes.

Cette conférence sera suivie d’une dégustation de spécialités culinaires croates (sur réservation)..

2023-09-22 à ; fin : 2023-09-22 23:00:00. 12 EUR.

Avenue François Mitterrand

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Conference on Croatia: Geography, history, folklore, tourism.

Focus on the Zagorje region where Kumrovec, Descartes’ twin city, is located.

This conference will be followed by a tasting of Croatian culinary specialties (upon reservation).

Conferencia sobre Croacia: geografía, historia, folclore, turismo.

Centrada en la región de Zagorje, donde se encuentra Kumrovec, la ciudad gemela de Descartes.

Esta conferencia irá seguida de una degustación de especialidades culinarias croatas (reserva obligatoria).

Konferenz über Kroatien: Geografie, Geschichte, Folklore, Tourismus.

Fokus auf die Region Zagorje, in der sich Kumrovec, die Partnerstadt von Descartes, befindet.

Im Anschluss an den Vortrag findet eine Verkostung kulinarischer Spezialitäten aus Kroatien statt (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire