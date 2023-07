Marché animé Descartes, 9 juillet 2023, Descartes.

Descartes,Indre-et-Loire

Profitez des marchés de Descartes en musique :

Dimanche 9 juillet avec Ziako

– Dimanche 16 juillet avec Tezig

– Dimanche 23 juillet avec Vent d’Ouest

– Dimanche 27 août avec Sans Etats d’Âmes..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 12:00:00. EUR.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Enjoy the Descartes markets with music:

Sunday July 9 with Ziako

– Sunday July 16 with Tezig

– Sunday July 23 with Vent d’Ouest

– Sunday August 27 with Sans Etats d’Âmes.

Disfrute de los mercados Descartes al son de la música:

Domingo 9 de julio con Ziako

– Domingo 16 de julio con Tezig

– Domingo 23 de julio con Vent d’Ouest

– Domingo 27 de agosto con Sans Etats d’Âmes.

Genießen Sie die Märkte von Descartes mit Musik :

Sonntag, 9. Juli mit Ziako

– Sonntag, 16. Juli mit Tezig

– Sonntag, 23. Juli mit Vent d’Ouest

– Sonntag, 27. August mit Sans Etats d’Âmes.

