Fête de la Musique 22 Rue René Boylesve, 21 juin 2023, Descartes.

La galerie des Effets Secondaires organise une fête de la musique avec les groupes d’Artistes-Autistes » Spectrum Slam » et » Don’t You Overthink « . Restauration sur place avec Bobine d’avenir, entrée libre..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 23:00:00. EUR.

22 Rue René Boylesve

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Secondary Effects Gallery is organizing a music party with the Artist-Autist groups » Spectrum Slam » and » Don’t You Overthink « . Catering on site with Bobine d’avenir, free entrance.

La Galerie des Effets Secondaires organiza un festival de música con los grupos de artistas « Spectrum Slam » y « Don’t You Overthink ». Catering in situ con Bobine d’avenir, entrada gratuita.

Die Galerie des Effets Secondaires organisiert ein Musikfest mit den Künstler-Autisten-Gruppen « Spectrum Slam » und « Don’t You Overthink ». Catering vor Ort mit Bobine d’avenir, Eintritt frei.

