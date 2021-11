Désaxé (théâtre) Cherbourg-en-Cotentin, 9 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Désaxé (théâtre) Espace culturel Buissson 73 rue Ferdinand Buisson Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-09 20:45:00 20:45:00 – 2021-11-09 Espace culturel Buissson 73 rue Ferdinand Buisson

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Une pièce d’Hakim Djazir Par la compagnie Teknaï Mise en scène Quentin Defalt.

Avec Florian Chauvet, Hakim Djaziri et Leïla Guérémy Désaxé est une pièce quasiment autobiographique. Entre l’auteur Hakim Djaziri et son personnage, beaucoup de points communs : une enfance heureuse passée dans un cocon familial protecteur, la montée de l’intégrisme en Algérie, l’exil, la haine et la violence, les rêves confisqués, la lassitude, la perte d’identité puis le réconfort de la religion à en oublier les fondamentaux de la vie en société. Leur différence : le personnage bascule dans l’idéologie de haine portée par l’extrémisme religieux, l’auteur l’a rejetée à temps.

Hakim Djaziri s’est inspiré de son vécu de jeune musulman européen pour décrire la situation que vit une jeunesse d’aujourd’hui en recherche de sens. Le vrai propos de la pièce n’est pas tant le djihadisme que la rupture identitaire. Désaxé est lauréat du Grand Prix du Théâtre 2018.

Durée 1h20 – Tout public à partir de 13 ans.

