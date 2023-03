Matinée huitres & chasse aux Œufs Désaignes Office de Tourisme du Pays de Lamastre Désaignes Catégories d’Évènement: Ardèche

Désaignes

Matinée huitres & chasse aux Œufs, 2 avril 2023, Désaignes Office de Tourisme du Pays de Lamastre Désaignes. Matinée huitres & chasse aux Œufs Place de la Mairie Désaignes Ardèche

2023-04-02 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-02 Désaignes

Ardèche Désaignes . Le comité des fêtes de Désaignes vous propose sa matinée dégustation d’huîtres et chasse aux œufs dans le village médiéval. comitedesfetes.desaignes@gmail.com +33 6 72 72 64 93 Désaignes

dernière mise à jour : 2023-03-24 par Office de Tourisme du Pays de Lamastre

Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Désaignes Autres Lieu Désaignes Adresse Place de la Mairie Désaignes Ardèche Office de Tourisme du Pays de Lamastre Ville Désaignes Office de Tourisme du Pays de Lamastre Désaignes Departement Ardèche Tarif Lieu Ville Désaignes

Désaignes Désaignes Office de Tourisme du Pays de Lamastre Désaignes Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desaignes office de tourisme du pays de lamastre desaignes/

Matinée huitres & chasse aux Œufs 2023-04-02 was last modified: by Matinée huitres & chasse aux Œufs Désaignes 2 avril 2023 Ardèche Désaignes Office de Tourisme du Pays de Lamastre Place de la Mairie Désaignes Ardèche

Désaignes Office de Tourisme du Pays de Lamastre Désaignes Ardèche