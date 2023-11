« Désaccords Climatiques » Centre Curial Paris Anim Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Désaccords Climatiques » Centre Curial Paris Anim Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

Le samedi 13 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

Le samedi 09 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Le nouveau spectacle de Poing d’Orgue se jouera entre décembre 2023 et janvier 2024. Bloquez vos agendas et parlez-en autour de vous. Y’a

plus de saisons ! C’est un

leitmotiv de nos conversations passagères, un refrain qui tourne en boucle sur

les marchés, entre amis, au téléphone, dans notre tête le matin quand on

cherche comment on va s’habiller… Alors Poing

d’Orgue, dans sa nouvelle création : « Désaccords

climatiques », a choisi de parler de la pluie et du beau temps. – Ah bon ? Vous chantez

pour ne rien dire ? – Au contraire ! Parler de

la pluie et du beau temps aujourd’hui relève d’une urgence vitale. Le réchauffement planétaire

nous plonge dans un vertige existentiel, où le beau temps n’est plus forcément

celui qu’on croyait, où le bulletin météo régit les activités humaines, où les

catastrophes s’enchaînent et où malgré tout il semble, au sommet des états,

urgent de ne rien faire. – Chanter aurait-il le

pouvoir de faire tomber la pluie ? – Peut-être mais, selon la

sagesse populaire, à condition de chanter faux ! – C’est un peu délicat

pour une chorale de s’efforcer de chanter faux, non ? – Eh bien, voici un

nouveau défi pour Poing d’Orgue : chanter juste ET faire tomber la pluie ! Poing d’Orgue : un groupe

qui associe chant choral, danse et théâtre pour explorer la voie du chœur en

spectacle. Samedi 9 décembre 2023 – 20h Centre Mathis Paris Anim – 15 rue

Mathis 75019 PARIS Samedi 13 janvier 2024 – 20h Théâtre Clavel – 3 rue Clavel 75019 PARIS Samedi 20 janvier 2024 – 20h Centre Curial Paris Anim – 16 rue Colette

Magny 75019 PARIS Centre Curial Paris Anim 16 rue Colette Magny 75019 Paris Contact : https://poingdorgue.com/category/actus/ poingdorgue@gmail.com https://www.facebook.com/choeurpoingdorgue/ https://www.facebook.com/choeurpoingdorgue/ https://poingdorgue.com/category/actus/

