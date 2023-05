DES YEUX, DES OREILLES | FESTIVAL LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 26 mai 2023, Paris.

Le vendredi 26 mai 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit sous condition Entrée libre sur réservation pour rester la jauge

Est-ce qu’on peut voir avec les oreilles et entendre avec les yeux ? Une cartographie sensible et intime à partir de récits singuliers.

Silence et bruit. Obscurité et lumière. Quelles passerelles peut-on imaginer entre ces deux antagonismes ? Au cours du travail proposé, pas de texte, mais des réponses de chacun·e à des questions pour faire surgir une cartographie sensible à partir de récits, souvenirs, descriptions. C’est une proposition de voyage sensible et intime où chacun·e aura son billet. Au plateau ou dans le public.

DISTRIBUTION

· Didier Ruiz / La Compagnie des Hommes

· Intervenant : Thierry Vu Huu

MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 10 passage de La Canopée 75001 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/yeux-oreilles-0 0185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.mpaa.fr/programmation/yeux-oreilles-0

©Emilia Stéfani-Law Des yeux, des oreilles