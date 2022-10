DES VITRAUX À LA JUMELLE

DES VITRAUX À LA JUMELLE, 4 décembre 2022, . DES VITRAUX À LA JUMELLE



2022-12-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-04 15:30:00 15:30:00 5 EUR L’ancienne cathédrale de Lodève dédiée à Saint Fulcran, symbole d’un évêché attesté dès le V° siècle, est connue pour son architecture de style gothique méridional. Lors de cette visite, vous découvrirez plus particulièrement les vitraux. Muni de jumelle et accompagnés de la guide conférencière Marie-Pierre Nougaret, vous explorerez en détail ces créations de verre où s’entremêlent les couleurs et la lumière. Lieu de rendez-vous : Devant l’office de tourisme Muni de jumelle et accompagnés de la guide conférencière Marie-Pierre Nougaret, vous explorerez en détail ces créations de verre où s’entremêlent les couleurs et la lumière. n.tarolle dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville