Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt, Vosges Des visites surprises au musée ! Musée de Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

Des visites surprises au musée ! Musée de Mirecourt, 17 septembre 2021, Mirecourt. Des visites surprises au musée !

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Musée de Mirecourt

### L’exposition « Voyages » se décline en plusieurs petites visites thématiques pour les petits et les grands… Jeu de hasard ou défi, à vous de jouer pour déterminer le thème de la visite ! Laissez-vous surprendre ! L’atelier du musée est visitable aux mêmes horaires ; vous pourrez échanger avec un élève-luthier de l’École nationale de lutherie de Mirecourt.

Gratuit. Entrée libre. Un départ de visite toutes les 30 minutes. Dernier départ le matin à 11h30 et l’après-midi à 17h30.

L’exposition « Voyages » se décline en plusieurs petites visites thématiques pour les petits et les grands… Jeu de hasard ou défi, à vous de jouer pour déterminer le thème de la visite ! Musée de Mirecourt Cours Stanislas, 88500 Mirecourt Mirecourt Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Musée de Mirecourt Adresse Cours Stanislas, 88500 Mirecourt Ville Mirecourt lieuville Musée de Mirecourt Mirecourt