Des visages, une Terre Bfm Beaubreuil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Des visages, une Terre Bfm Beaubreuil, 7 juin 2022, Limoges. Des visages, une Terre

du mardi 7 juin au samedi 2 juillet à Bfm Beaubreuil

Un voyage en images, des portraits, des paysages, des rencontres inattendues, des couleurs, du noir et blanc, des témoignages, des complicités, un certain regard, celui des enfants et des adultes, un constat, mais aucun jugement. Un message de fraternité et d’humilité. Venez découvrir cette exposition de photos prises par Bernard Lazéras lors de voyages successifs au Sénégal entre 2013 et 2022. [[https://bfm.limoges.fr/evenement/des-visages-une-terre](https://bfm.limoges.fr/evenement/des-visages-une-terre)](https://bfm.limoges.fr/evenement/des-visages-une-terre)

Accès libre

EXPOSITION DE PHOTOS PAR BERNARD LAZÉRAS Bfm Beaubreuil limoges 1 place de beaubreuil Limoges Beaubreuil Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T13:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T13:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T13:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-14T13:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T13:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T13:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-21T13:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T13:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T13:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-28T13:00:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T10:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T13:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T13:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Beaubreuil Adresse limoges 1 place de beaubreuil Ville Limoges lieuville Bfm Beaubreuil Limoges Departement Haute-Vienne

Bfm Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Des visages, une Terre Bfm Beaubreuil 2022-06-07 was last modified: by Des visages, une Terre Bfm Beaubreuil Bfm Beaubreuil 7 juin 2022 Bfm Beaubreuil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne