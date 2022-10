DES VISAGES

DES VISAGES, 5 novembre 2022, . DES VISAGES



2022-11-05 – 2022-11-05 Avec Des visages, Nathalie Fillion nous invite à cultiver l’art de regarder : elle va à la rencontre des habitants et leur propose un geste très simple, à la croisée de l’écriture et de la photographie. Une personne pose face à un écrivain qui ne sait rien d’elle. Celui-ci prend le temps de l’observer, de laisser libre cours à son imagination, puis il écrit, invente une fiction inspirée de ce visage. Vient ensuite le tour de la photographie. Il en résulte un spectacle ultra sensible où les photos et les textes ainsi produits se livrent à nous.

Cie Théâtre du Baldaquin +14ans dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville